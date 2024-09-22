شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ”وداعاً للكرش” .. معجزة ربانية في ورق الغار سيجعل بطنك مسطح وشعرك كثيف جربيها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الوزن والذي يظهر به الكرش في الكثير من الحالات، ويتم بداية البحث عن عدد من الحلول من خلال استخدام الوصفات الطبيعية، ونجد أن ابرز الطرق التي يغفل عنها الكثير هي استخدام ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد والحصول على بطن مسطحة.

تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من دهون الكرش ومن الممكن أن يتم التخلص من الكرش والارداف من خلال تناول مشروب ورق الغار، والذي له دور كبير في القضاء على دهون الجسم بالكامل وتكون المكونات على النحو التالي.

يتم احضار حزمة مناسبة من ورق الغار. كما يتم احضار شرائح الليمون الطازجة، وكذلك كمية تصل الى كوب من الماء الدافيء. كما يتم احضار حبات القرنفل. كيفية تجهيز مشروب ورق الغار يتم تحضير مشروب ورق الغار، وذلك من خلال اتباع ما يلي

أولا من الضروري ان يتم احضار ورق الغار ثم بعد ذلك يجب أن تنظيفه بطريقة جيدة ومن ثم غسله عن طريق الماء. ثم يتم العمل على وضع كل هذه الأوراق في الماء الذي يغلي على النار. و في حالة غليان الماء فإنه يتم سكبه في الكوب ومن ثم يتم إضافة له حبات القرنفل الصحيحة وكذلك الليمون ويتم تغطيته لمدة من الوقت. وفي الخطوة الاخيرة يتم تناوله كل يوم، حيث أنه يساعد بدرجة كبيرة جدا في التخلص من الوزن الزائد في الجسم..