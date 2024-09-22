شكرا لمتابعة خبر عن ضبط منشأة عطور تُروج لمنتجاتها بأسماء شخصيات اعتبارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد ، عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لقيامها باستخدام أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

ويُذكر أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط .