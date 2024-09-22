17 حادثا للسفن البحرية ثلثها في جدة

سجلت حوادث السفن البحرية خلال العام الماضي 17 حادثا، وتصدر ميناء جدة الإسلامي الحوادث بـ29%، وحصدت 5 موانئ صفر حوادث للسفن البحرية، ممثلة في: ميناء الجبيل التجاري والملك فهد الصناعي بالجبيل وجازان ورأس الخير ونيوم، في وقت بلغت فيه محطات الموانئ بالمملكة 32 محطة، وعدد أرصفة الموانئ 241 رصيفا.

241 ترخيصا

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء للنقل البحري للعام الماضي إصدار 241 تراخيص وخدمات لوجستية للنقل البحري، منها 155 خدمة إلكترونية مقدمة للمنشآت، للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوكيل البحري بـ64%، مقابل 86 خدمة إلكترونية مقدمة للمنشآت، للحصول على ترخيص أعمال تمويل السفن بـ36%، وبلغت استدعاءات فريق الإنقاذ لخفر السواحل استدعاءين اثنين، وإنقاذ شخصين، ووفاة شخص وحيد.

محطات الموانئ

حل ميناء ينبع التجاري ثانيا من حيث حوادث السفن البحرية، بإجمالي 4 حوادث بـ24%، وتساوى ميناء الملك عبدالله وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع ثالثا، بإجمالي 3 حوادث لكل منهما بـ18%، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رابعا بحادثين اثنين بـ12%.

وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أكثر موانئ المملكة محطات، حيث بلغ إجمالي المحطات 10 محطات بـ31%، وحل ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل ثانيا، بإجمالي 5 محطات بـ16%، وميناء جدة الإسلامي ثالثا، بإجمالي 4 محطات بـ12.5%، وتساوى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك عبدالله رابعا، بإجمالي 3 محطات لكل منهما بـ9%، وميناء الجبيل وينبع التجاري خامسا، بمحطتين اثنتين لكل منهما بـ6%، ومحطة وحيدة لكل من ميناء جازان، ورأس الخير، ونيوم بـ3%.

241 رصيفا

بلغ إجمالي أرصفة موانئ المملكة 241 رصيفا، وسجل ميناء جدة الإسلامي أكثر موانئ المملكة أرصفة، بإجمالي 62 رصيفا بـ26%، وحل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثانيا، بإجمالي 43 رصيفا بـ18%، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع والجبيل ثالثا، بإجمالي 34 رصيفا بـ14%، وميناء الجبيل التجاري رابعا، بإجمالي 16 رصيفا بـ7%، وميناء رأس الخير خامسا، بإجمالي 14 رصيفا بـ6%.

حوادث بالموانئ

ميناء جدة الإسلامي: 29%

ميناء ينبع التجاري: 24%

ميناء الملك عبدالله: 18%

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع: 18%

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام: 12%

الأكثر محطات

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع: 31%

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل: 16%

ميناء جدة الإسلامي: 12.5%

ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام: 9%

ميناء الملك عبدالله: 9%

الجبيل وينبع التجاري: 6%

الأكثر أرصفة

ميناء جدة الإسلامي: 26%

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام: 18%

ميناء الجبيل وينبع الصناعي: 14%

ميناء الجبيل التجاري: 7%

ميناء رأس الخير: 6%