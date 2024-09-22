شكرا لمتابعة خبر عن أمير قطر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.