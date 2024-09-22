شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: اليوم الاعتدال الخريفي 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحدث الاعتدال الخريفي اليوم الأحد 22 سبتمبر عند الساعة 03:43 مساءً بتوقيت المملكة (12:43 مساءً بتوقيت غرينتش) في الوطن العربي وكامل نصف الكرة الأرضية الشمالي, حيث ستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكياً.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن الاعتدال يحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيداً عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وقال: “تشرق الشمس يوم (الاعتدال) من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم, ويكون طول الليل والنهار – تقريباً – متساوي بطول 12 ساعة, وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة”.

وأضاف: “سيلاحظ أن اليوم الأول للخريف فلكياً يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتاً نسبياً بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام, مشيراً إلى أن السنة الشمسية ليست عدداً دقيقاً من الأيام، فعادةً ما نعد 365 يومًا عامًا ولكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يومًا، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلاً من السنة الشمسية والسنوات الكبيسة أطول قليلاً.

وبين أبو زاهرة أنه نظرًا لأننا لا نستطيع مواءمة السنة الشمسية مع عددٍ صحيح من الأيام، فسيكون هناك دائمًا بعض الانجراف بين أيام التقويم وأيام الاعتدالين والانقلابين، ولكن حتى لو كانت السنة الشمسية تبلغ 365 يومًا بالضبط، فعلى مدار القرون فإن التغير الفصول سيظل ينجرف بالنسبة لسنة التقويم لأن محور دوران الأرض (يترنح) بسبب تفاعلات الجاذبية مع الشمس والقمر ، مما يتسبب في تمايل كوكبنا قليلاً، وعلى مدى فترة طويلة جداً (الزمن الجيولوجي) يمكن أن تتغير الفصول بشكل ملحوظ.

يُذكر أن فصل الخريف سيستمر 89 يوماً و 20 ساعة و 37 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.