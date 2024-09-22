شكرا لمتابعة خبر عن القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني وأخلص التمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق ويلبي طموحات وتطلعات ومصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.