شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني : تصوير الأشخاص بدون أذن من أبرز المخالفات في احتفالات اليوم الوطني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي والمستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي إلي بعض المخالفات والسلوكيات والتي قد يرتقي بعضها ، للجريمة مثل تصوير الأشخاص دون إذنهم ، والذي يعتبر من إحدى أبرز المخالفات التي حدثت في احتفالات اليوم الوطني.

واشار زمزمي خلال قناة الأخبارية ، أنه هناك بعض اللوائح مثل مخالفة اللبس والتي قد لا تتناسب مع الذوق العام

وحذر زمزمي من أن هناك بعض المخالفات المرورية بالأضافة إلي عدم وجود اللوحات في السيارات ، تعتبر ايضا من المخالفات والتي يعاقب عليها القانون .