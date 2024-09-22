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مستشار قانوني : تصوير الأشخاص بدون أذن من أبرز المخالفات في احتفالات اليوم الوطني .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال المحامي والمستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي إلي بعض المخالفات والسلوكيات والتي قد يرتقي بعضها ، للجريمة مثل تصوير الأشخاص دون إذنهم ، والذي يعتبر من إحدى أبرز المخالفات التي حدثت في احتفالات اليوم الوطني.

واشار زمزمي خلال قناة الأخبارية ، أنه هناك بعض اللوائح مثل مخالفة اللبس والتي قد لا تتناسب مع الذوق العام

وحذر زمزمي من أن هناك بعض المخالفات المرورية بالأضافة إلي عدم وجود اللوحات في السيارات ، تعتبر ايضا من المخالفات والتي يعاقب عليها القانون .

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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