شكرا لقرائتكم خبر في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition التاريخي دوبوا يحافظ على لقبه في الوزن الثقيل ويسقط جوشوا بالضربة القاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حفل تاريخي كما أريد له، وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، حافظ الملاكم البريطاني دانييل دوبوا على لقبه في الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، حينما أسقط خصمه أنتوني جوشوا أكثر من مرة في جوالات النزال، لينهيه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة.



وأمام 96 ألف متفرج اكتظ فيه استاد ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، قدم دوبوا عرضاً قوياً فاجأ فيه الجميع.



ففي نزال Riyadh Season Card Wembley Edition الرئيسي الذي بدأ بعرض النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية بصوت الفنان راشد الماجد، أسقط دوبوا خصمه جوشوا بالضربة القاضية، حيث لم يستطيع النهوض مرة أخرى بعد أن عد الحكم العشر ثواني كاملة من دون أي حراك، ليتوج تركي آل الشيخ دوبوا بالحزام الذي حافظ عليه عن جداره.



دوبوا الذي واصل سلسلة انتصاراته المميزة، قال في تصريح بعد النزال: "أشكر الجميع على تهنئتي بالفوز، لقد كانت رحلة طويلة، وأنا ممتن جدًا لوجودي في هذا الموقف، شعرت في النهاية وكأن الأمور تحولت إلى معركة حقيقية، بدا أن جوشوا أصابني، لكنني تمكنت من تسديد تلك الضربة الجميلة. لم يكن الأمر يتعلق بالملاكمة فقط، بل كان عن القتال حتى النهاية. أنا مقاتل، وأنا مستعد دائمًا للنزالات. هدفي هو الوصول إلى أعلى مستوى في هذه اللعبة وتحقيق إمكانياتي الكاملة".



وعندما سُئل عن التغيير الكبير في أدائه، أوضح دوبوا: "كان عامًا مذهلًا بالنسبة لي، لقد غيرت معسكري، لكن التغيير الكبير كان وراء الكواليس، العمل مع والدي، ودعم عائلتي وفريقي القوي. هم من ساعدوني على تجاوز هذه التحديات".



على الجانب الآخر، لم يُخفِ أنتوني جوشوا مشاعره بعد الخسارة، حيث صرح قائلاً: "الخصم كان قويًا، ويجب أن أعطيه الفضل له ولفريقه. لقد خاطرنا بالنجاح، لكننا لم نصل إليه. أشكر الجميع في ويمبلي على حضوركم. أنتم تعرفون أنني غاضب، لكنني سأظل هادئًا وأحافظ على احترافيتي وأعطي خصمي الاحترام المستحق".



وعند سؤاله عن إمكانية إعادة بناء نفسه بعد الهزيمة، قال جوشوا: "نعم، كما قلت دائمًا، أنا مقاتل مدى الحياة. لقد خاطرنا ولم ننجح، لكننا سنعيد المحاولة. سنواصل المخاطرة"، وأضاف: "كان الأمر مزيجًا من خصم سريع وحاد، والكثير من الأخطاء من جانبي. على الرغم من غضبي، هذه هي اللعبة، وسأعود أقوى في المستقبل".



إلى ذلك، وفي بقية النزالات، تألق جوش كيلي في نزال وزن المتوسط الخفيف، حيث تمكن من هزيمة إسماعيل ديفيس بعد نزال قوي. حيث استخدم كيلي مهاراته الدفاعية والهجومية بفعالية كبيرة ليحقق الفوز بإجماع الحكام.

أما في نزال وزن الريشة، فقد حقق أنتوني كاكاسي فوزًا مثيرًا على جوش وارينغتون، حيث تمكن كاكاسي من السيطرة على وارينغتون طوال الجولات ليحقق فوزًا بالإجماع بعد نزال شاق.



وفي فئة الوزن الخفيف الثقيل، واجه جوشوا بواتسي خصمه القوي ويلي هاتشينسون في نزال استمر 12 جولة، نجح بواتسي في تحقيق فوز مهم بقرار الحكام بالإجماع بعد نزال حافل بالندية.



وفي وزن المتوسط، تغلب حمزة شيراز على تايلر ديني فينزال مثير.

قدم شيراز فيه أداءً قوياً تمكن من خلاله السيطرة على النزال وتحقيق الفوز.



وفي فئة الوزن الخفيف، انتصر جوش بيدلي على مارك تشامبرلين، ليضيف فوزًا هامًا إلى سجله، حيث أظهر بيدلي تفوقًا واضحًا في التعامل مع خصمه من حيث السرعة والمرونة.