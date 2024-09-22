السعودية | فسيفساء وطنية تدخل موسوعة جينيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصلت أكبر فسيفساء مصنوعة من 125 ألف وردة طبيعية بواجهة روشن البحرية في جدة، على شهادة جينيس للأرقام القياسية، والتي تحمل شعار اليوم الوطني الـ 94 “نحلم ونحقق”.

وتتربع الفسيفساء التي جرى صنعها بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية على مساحة 94 مترًا مربعًا وتشتمل على 5600 من الأصائص، لتشكل لوحة جمالية تتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار سعيه إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة، إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

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