السعودية | الهيئة الملكية بمحافظة ينبع تحتفل باليوم الوطني الـ ٩٤

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني الـ ٩٤ للمملكة، وذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها الهيئة الملكية بينبع احتفالًا بهذة المناسبة.

وتشمل التجهيزات العديد من العروض على المسرح المفتوح بالواجهة البحربة والعديد من الفعاليات والأنشطة، كما تم تزيين الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة.

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