شكرا لمتابعة خبر عن المحامية شيخة القحطاني: غرامة 3 آلاف ريال وسجن لمدة عام من يسيء لعلم المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت المحامية شيخة القحطاني، عن بيان وزارة الداخلية التى أوضحت محظورات استخدام علم المملكة مع اقتراب الاحتفالات باليوم الوطني الذي يصادف الـ 23 من الشهر الجارى.

وقالت القحطانى فى مداخلة مع قناة الاخبارية: “وفقا للمادة 20 من نظام العلم السعودي، تطبق غرامة 3 آلاف ريال وسجن لمدة عام من يسيء لعلم المملكة”.

وأضافت القحطاني: “اتمنى ان لا يصب شبابنا أبناء الوطن لهذا المرحلة، ولا يكون هناك أخطاء أو إخفاقات غير مقصودة ، مثل سقوط العلم سهوا أثناء الاحتفالات”.

واختتمت: “اتمنى يوم وطني سعيد للجميع ولا يكون هناك أخطاء”.