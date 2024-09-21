الرياض تستضيف 28 دولة حول العالم في معرض "إنترسك السعودية العالمي"

تستضيف العاصمة الرياض النسخة الـ 6 من معرض إنترسك السعودية العالمي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 28 دولة حول العالم، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض، الذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي, إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني، بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.

ويضم "إنترسك السعودية"، مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة "مستقبل الأمن والسلامة"، وقمة "التكنولوجيا والحماية من الحرائق".