شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وأعلام .. الصرار تستقبل اليوم الوطني بمظاهر البهجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل بلدية الصرار، اليوم الوطني 94 والذي يصادف يوم الإثنين 23 سبتمبر، بحزمة من الأعمال، من خلال تركيب الأعلام الوطنية وصور القادة واللوحات التي تحمل صور القادة وهوية اليوم الوطني.

إضافة إلى تركيب عناقيد الزينة على أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والحدائق العامة، في المداخل والمخارج والميادين العامة في الصرار والمراكز التابعة لها، وتنظيف الحدائق العامة وصيانة ألعاب الأطفال، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على نفوس الشعب السعودي. احتفالات اليوم الوطني وأوضح رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء أبو هليبة، أن أعمال البلدية في اليوم الوطني، شملت تركيب 1000 علم، وتركيب 55 لوحة إعلانية، كما تم تركيب 30 لوحة على اعمدة الإنارة وتركيب عناقيد الزينة على أكثر من 500 عمود إنارة في الشوارع العامة في الصرار والمراكز التابعة.

وأشار إلى حرص البلدية في المشاركة بكافة الأنشطة والمناسبات وخاصة المناسبات الوطنية، مهيبا بالجميع التقيد بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات، كما دعا إلى المحافظة على مرافق وخدمات الدولة، لينعم بها الجميع.