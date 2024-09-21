شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.