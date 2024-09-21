السعودية | صندوق التنمية الزراعية يختتم مشاركته في المنتدى العالمي السابع لمصايد الأسماك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتم صندوق التنمية الزراعية مشاركته في المنتدى العالمي السابع لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية بروسيا، ضمن جناح المملكة الذي نظمه البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية، وذلك خلال الفترة 17 – 19 سبتمبر 2024م؛ بهدف تسويق المنتجات السعودية، إضافة إلى استعراض الفرص التمويلية والاستثمارية الواعدة في قطاع الاستزراع المائي بالمملكة.

كما شارك الصندوق في ندوتين الأولى حول المزايا والفرص في الاستثمار داخل المملكة في مدينة سانت بطرسبرغ، والثانية في العاصمة الروسية موسكو.

وسلَّطت مشاركة الصندوق الضوء على ما يقدمه في مجال تمويل مشاريع الاستزراع المائي؛ بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة؛ وإنتاج عالي الجودة واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المزايا والفرص في الاستثمار داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي يمثل قطاعًا واعدًا، حيث تُعد مشاريع الاستزراع المائي أو تربية الأسماك، من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًا في العالم، وتتمتع المملكة بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي، ويمكن الاستزراع السمكي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة من أجل استغلال الخليج 365 الساحلية والشواطئ الكبيرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، كما يمكن الاستزراع السمكي في المياه العذبة من خلال نظام المياه الداخلية المغلقة.

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