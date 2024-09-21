شكرا لمتابعة خبر عن السديس يوجه رسالة للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رسالة للمواطنين، وذلك مع اقتراب اليوم الوطني للمملكة.

وقال السديس: “مع اقتراب اليوم الوطني.. نحث أبناءنا على شكر الله على ما ننعم به من عقيدة صحيحة وقيم أصيله منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز حتى عهدنا الزاهر”.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني لها في الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك بعد المرسوم الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.