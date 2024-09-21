السعودية | برج الإسكان ومباني الإدارات الحكومية بطريف تتزين باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 94

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الحدود الشمالية

تزين برج الإسكان ـ المعلم الأبرز بمحافظة طريف ـ باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، والذي يحتوي على لوحة جدارية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، بعرض 12 مترًا، وارتفاع 48 مترًا، معانقة أعلى ارتفاع داخل المحافظة، وذلك على واجهة برج خزان الماء والواقع على امتداد طريق الشمال الدولي.

كما تزيَّنت مباني الجهات الحكومية في المحافظة باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، ضمن احتفالات المحافظة بهذه المناسبة.

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