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زلزال بقوة 2.5 ريختر جنوب مدينة الشقيق

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي, هزة أرضية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم, جنوب مدينة الشقيق بلغ قدرها الزلزالي 2.5 درجة على مقياس ريختر.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الوضع آمن، ولم تسبب الهزة الأرضية أي خطورة، كما لم يجر تسجيل هزات ارتدادية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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