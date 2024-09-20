شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية توضح محظورات استعمال علم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية، إضافة إلى عدم وضع أي شعارات أو عبارات أو رسومات على العلم الوطني.

وذكرت الداخلية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تلك المحظورات وهى :

يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً .

يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه.

يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.

يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.

يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف.

يحظر تنكيس علم الملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.

يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.

يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.

يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض – ماء – طاولة).

يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.