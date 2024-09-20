شكرا لمتابعة خبر عن BBC NEWS البريطانية تتحدث عن أول عملية زراعة قلب آلية في العالم قام بها فريق جراحين سعوديين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت قناة BBC NEWS البريطانية عن أول أول عملية زراعة قلب آلية في العالم قام بها فريق جراحين سعوديين.

وكان فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التّخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، قد نجح بقيادة الجراح الدكتور فراس خليل، استشاري جراحة القلب، ورئيس قسم جراحة القلب، في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم، لشاب في مقتبل العمر.

استغرقت العملية ساعتين ونصف وتم إجراؤها على مريض يبلغ من العمر 16 عاما، كان يعاني من قصور حاد فى القلب.

تحدث ‏قناة BBC NEWS البريطانية، مع الدكتور فراس خليل، والذي أجاب عن سؤال، كيف يتعامل الروبوت مع عضو حساس مثل القلب ويدخل فى التحويل بهذه السهولة، قائلا: “أنها جراحة دقيقة للغاية ولكن بعد إجراء أكثر من 400 عملية قلب مفتوح فإننا طورنا المعرفة”.

وأجاب خليل، عن سؤال هل يتم ذلك عن بعد من خلال النظر إلى الفيديو، قائلا: “أن الروبوت لديه وحدة تحكم وهى أداة فى الروبوت الرئيسى ويتم تنصيب هذا الروبوت بجانب المريض من خلال 4 أذرع، تمر بين الأضلاع ويبلغ كل ذراع 8 مم، والعرض والطول يصلان الى 45 او 47 سم.

وتابع مجيبا عن سؤال هل صحيح أن المريض قد عاد لممارسة أنشطته بالفعل؟، قائلا: “تم فصل المريض عن جهاز التنفس فى اليوم الأول وبدأ الأكل والشرب من اليوم الثاني وفي اليوم الثالث بدأ فى التحرك وإعادة التأهيل، وفى اليوم الرابع غادر وحدة العناية المركزة، بالرغم من أنه عادة ما يبقى مريض زراعة القلب بين 4 إلى 8 أسابيع بها”.

وفى نهاية حديثه وجه استشاري جراحة القلب، دعوة الى جميع جراحى القلب الآليين الخبراء فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم وجلبهم إلى مركز الأبحاث بالمملكة لإجراء ذلك كتجربة.