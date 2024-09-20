شكرا لمتابعة خبر عن نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجه بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت سفارة المملكة في الكويت وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج.

وتم نقل المواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي العمودي لاستكمال علاجه داخل المملكة.

وكتبت السفارة في صفحتها الرسمية علي موقع اكس ” في إطار حرص القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، على خدمة المواطنين بالخارج، قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج وتم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي العمودي لاستكمال علاجه داخل المملكة، مع دعواتنا له بالشفاء العاجل ” .