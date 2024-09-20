شكرا لمتابعة خبر عن مدير توقعات الطقس: استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق خلال إجازة اليوم الوطني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير توقعات الطقس والمناخ في الأرصاد حمزة كومي ، عن حالة الطقس خلال إجازة اليوم الوطني ، المقرر لها الأسبوع المُقبل.

وقال كومي خلال حديثه مع قناة «الإخبارية» : ” الأمطار مستمرة من بداية شهر أغسطس الماضي وحتى بدايات فصل الخريف ، وذلك على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمناطق الجنوبية للمدينة المنورة” .

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد أصدرت الإنذارات الخاصة بالمناطق التي تستمر بها الأمطار ، كما تم وضع كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظات المتأثرة بالحالة المطرية.

ويتوقع أن تستمر الأمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الأسبوع المُقبل ، وخاصة في فترة ما بعد الظهيرة وحتى المساء ، وقد يكون هناك نوع من الاستقرار في باقِ مناطق المملكة مثل الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف .