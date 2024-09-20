السعودية | تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الملاحة البحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اتفقت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، مع معهد تشارترد وسطاء السفن بالشرق الأوسط، لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في قطاع الملاحة البحرية.

ويأتي هذا التعاون في إطار مذكرة تفاهم، جرى توقيعها على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، المنعقد في مدينة الدمام.

وتنص المذكرة على التدريب المتخصص في عدد من مجالات الملاحة البحرية للموظفين السعوديين في شركة فُلك البحرية، بما في ذلك الخريجون الجدد وأصحاب الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في تهيئة الكفاءات المهنية الوطنية لاكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للمشاركة الفعالة في القطاع البحري.

وتركز الاتفاقية على عملية إعداد برامج تدريبية متخصصة، تضمن تطويراً مهنياً ومعرفياً عالي المستوى للكفاءات الوطنية، لتصبح قادرة على مواكبة خطة الشركة المتمثلة في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وسيتولى معهد تشارترد وسطاء السفن – الشرق الأوسط، بدعم من فُلك البحرية، قيادة عملية وضع وتنفيذ الدورات التدريبية، على أن يتعاون الجانبان في عملية اختيار المشاركين وتقييم فعالية الدورات التدريبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “فُلك البحرية” بول هيستباك، أن الشركة تولي أولوية لبرامج تدريب وتنمية المواهب والكوادر السعودية في تخصصات الملاحة البحرية ضمن إستراتيجياتها، إيماناً منها بأن التدريب الجيد عامل أساسي لإرساء قطاع نقل بحري قوي ومستدام في المملكة.

وأضاف أن الشركة تسعى، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تحسين وصقل مهارات فريقها من ذوي الخبرة، إلى جانب استقطاب حديثي التخرج والمساهمة في بناء قدراتهم وتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة والأدوات، للإسهام في تطور القطاع البحري العالمي.

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