شكرا لمتابعة خبر عن 5 آلاف ريال غرامة مخالفة الذوق في الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام أوجبت احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يعاقب بغرامة مالية 5 آلاف ريال” .

كما أشارت إلى أن الغرامة تضاعف في حال تكرار المخالفة.