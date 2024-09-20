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5 آلاف ريال غرامة مخالفة الذوق في الأماكن العامة

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الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام أوجبت احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يعاقب بغرامة مالية 5 آلاف ريال” .

كما أشارت إلى أن الغرامة تضاعف في حال تكرار المخالفة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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