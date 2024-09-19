وداعا للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ورق الغار او ورق اللوري من أهم التوابل التي لا يخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار . ملعقة من نشا الذرة. طريقة تحضير وصفة لبان الدكر لشد البشرة والتجاعيد يعتبر لبان الدكر هو أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزاله التجاعيد والترهلات بدون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن حيث يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق إتباع الآتي:نحضر كمية مناسبة من لبان الدكر ونقوم بنقعه ليلة كاملة ثم تصفيته في اليوم التالي للحصول على منقوع لبان الدكر. نضيف النشا لمنقوع لبان الدكر ونقلب جيداً. نرفع الخليط على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر. نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام يشبه قوام البشاميل. نترك الكريم حتى يبرد ثم نضيف له ماء الورد ونمزجه جيداً. نحفظ الكريم في علبة نظيفة ويستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة شابة ونضرة كالأطفال .

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