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عاجل 5 آلاف ريال.. غرامة مخالفة  الذوق في الأماكن العامة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام أوجبت احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.
وبينت أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يعاقب بغرامة مالية 5 آلاف ريال.
وأشارت إلى أن الغرامة تضاعف في حال تكرار المخالفة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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