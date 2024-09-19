شكرا لمتابعة خبر عن زيادة فترة السماح لرفع طلبات دعم التوظيف إلى 330 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، عن زيادة فترة السماح برفع طلبات الدعم في منتج دعم التوظيف إلى 330 يومًا من تاريخ إضافة الموظف في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من 270 يوماً، على أن تعود فترة السماح لرفع طلبات الدعم إلى 180 يوماً بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2024 وذلك بانتهاء فترة الاستثناء.

وحرص الصندوق على تمديد فترة الاستثناء والتعديل على أيام السماح لرفع طلبات الدعم لضمان استفادت أكبر عدد ممكن من منشآت القطاع الخاص بالمملكة سعيًا إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.

ويعمل الصندوق باستمرار من خلال برامجه المتنوعة في التدريب والإرشاد والتمكين على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.