شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه في 4 أحياء شرق أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الجنوبي الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه شرق مدينة أبها، لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.

وقالت الشركة: “نفذنا مشروع شبكات مياه الشرب في أحياء شرق مدينة أبها بأطوال بلغت (115,390) مترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والشبكات من أجل خدمة أكثر من (3,200) عقار بقرى آل غليظ، وأحياء الصحافة وغرناطة والروضة.

وبيّنت أن المشروع بلغت كُلفته الإجمالية نحو (35) مليون ريال، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاع المائي وزيادة نسب التغطية بمنطقة عسير وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في أحياء قرى آل غليظ، وأحياء الصحافة وغرناطة والروضة بشرق مدينة أبها إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).