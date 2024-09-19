شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات نسائية لـ"اليوم": المرأة تتمتع بدور فعّال في جميع مناصب الدولة والان نبدء بالتفاصيل

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تمكين المرأة

الدمام - شريف احمد - في اليوم الوطني السعودي والذي تتعدد فيه القيم والإنجازات يعد ملف المرأة السعودية من أبرز النجاحات التي تحققت وتتحقق والتي لامست أحلام السيدات وحققتها بفضل تشريعات شهدتها المرأة السعودية في السنوات الأخيرة، في مجال دعمها وتمكينها على مختلف الأصعدة، لاسيما في المناصب القيادية.وجاءت هذه التحولات كجزء من رؤية المملكة 2030 التي وضعتها القيادة السعودية بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد وتحقيق المساواة بين الجنسين، فعلى سبيل المثال في التشريعات والقوانين جرى تعديل العديد من القوانين التي كانت تقيد حرية المرأة وتحد من مشاركتها في الحياة العامة.

من أبرز التعديلات، السماح للمرأة بالقيادة في 2018، وإزالة القيود على سفر النساء دون إذن ولي الأمر، وفي التعليم والتدريب تفوقت المرأة السعودية على الذكور في بعض المراحل الدراسية.

وفي المشاركة الاقتصادية جرى تمكين المرأة للدخول في سوق العمل بحرية أكبر، حيث شغلت العديد من النساء السعوديات مناصب قيادية في قطاعات مختلفة مثل البنوك، والقطاع الطبي، والتقني، والقطاع الحكومي.

المرأة السعودية

ورصدت ”اليوم“ مشاعر السيدات السعوديات في اليوم الوطني، خصوصًا بعد نجاحها بالمناصب القيادية فقد تولت المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية المهمة.

على سبيل المثال: تعيين رئاسيات تنفيذيات ومديرات في بنوك سعودية كبرى مثل: أمل يماني والتي تعد أول امرأة سعودية تتولى منصب مستشار قانوني في الديوان الملكي.

وتتولى العديد من النساء السعوديات في مناصب سياسية ودبلوماسية، بما في ذلك السفارات والممثليات الدبلوماسية.

ومن أبرز الأمثلة الأميرة ريما بنت بندر التي جرى تعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، وتشهد المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة جديدة من الانفتاح والتطور فيما يخص تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

وبفضل رؤية 2030 والإصلاحات التي شهدتها البلاد، أصبحت المرأة السعودية عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية، وتتمتع بدور فعال ومتزايد في المناصب القيادية والاقتصادية.

دعم المرأة



هبة أبو زنادة

وشكرت حكومة خادم الحرمين على تمكين المرأه ورعايته وتوظيفها وتدريبها شكرت الشعب السعودي على دعم المرأة وتقديم لها كل التسهيلات، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم مرحلة جديدة من الانفتاح والتطور فيما يخص تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات.

وبفضل رؤية 2030 والإصلاحات التي شهدتها البلاد، أصبحت المرأة السعودية عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية، وتتمتع بدور فعال ومتزايد في المناصب القيادية والاقتصادية. أوضحت مدير تطوير المواهب في مطارات جدة، هبة أبو زنادة، أن المرأة تحظى باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية وهي اليوم توجد في مناصب قيادية بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.وشكرت حكومة خادم الحرمين على تمكين المرأه ورعايته وتوظيفها وتدريبها شكرت الشعب السعودي على دعم المرأة وتقديم لها كل التسهيلات، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم مرحلة جديدة من الانفتاح والتطور فيما يخص تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات.وبفضل رؤية 2030 والإصلاحات التي شهدتها البلاد، أصبحت المرأة السعودية عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية، وتتمتع بدور فعال ومتزايد في المناصب القيادية والاقتصادية.

الوظائف القيادية والتنفيذية



ريهام حته

وشكرت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير وصال القرني قالت نائب مدير إدارة الصيدلة التطبيقية بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة، مسؤولة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة، د. ريهام حته، إن المرأة السعودية اليوم تفتخر بوطنها الذي مكنها في الكثير من المناصب القيادية معبرة عن شعورها بالاعتزاز بوطنها الذي مهد الطريق أمام المرأة بكل الوسائل في التمكين والتحفيز خصوصًا في السنوات الأخيرة الماضية وتعزيز دورها الريادي في تنمية الوطن فكان دور الوطن دور كبير منذ التعليم مرورًا بكافة القطاعات وحتى الوظائف القيادية والتنفيذية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات.وشكرت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على جميع الدعم الذي تتلقاه السيدات في المملكة لتصبح مبدعة في مجالها ولتشارك أخاها في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.



وطن الخير

وبينت الخريجة والمعيدة في اللغة الصينية، وصال القرني، أن كلمات الشكر لا تفي وطن الخير فهو من أفضل دول العالم دعمًا للمرأة منذ الولادة وحتى الممات، فنتشرف أن نخدم بلدنا كلاً في مجاله وكلاً في تخصصه، فالمملكة فتحت فرص كثيرة للمرأة السعودية ليس هذا فحسب بل جعلتها مؤهلة لقيادة القطاعات.

وأوضحت: على سبيل المثال جرى إصدار قرار تعليم اللغة الصينية في 2019، واليوم هناك فتيات يمتلكن اللغة وفتحت أمامهن مجالات كثيرة، وكل عام والسعودية بألف خير في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الطموح.

