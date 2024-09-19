شكرا لمتابعة خبر عن دورة تدريبية وفرضية للتدخل السريع ومواجهة الحوادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذ مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، تجربة فرضية للتعامل مع الحالات الطارئة جراء إنقطاع التيار الكهربائي بسبب خطأ تقني.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن الفرضية أقيمت بالتعاون مع مستشفى محمد صالح باشراحيل، وبمشاركة إدارة الرقابة، ضمن خطط الإخلاء والطوارئ بغرض، رفع وقياس مستوى الإستعداد والتدخل السريع لمواجهة كافة الحوادث.

وعلى صعيد آخر اقام مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بفرع منطقة مكة المكرمة، برنامجاً تدريبياً للإسعافات الأولية، لموظفي فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، حيث تضمن البرنامج ورشة عمل ودورة تدربية للحالات الأكثر شيوعاً، الإصابات وطرق علاجها، ورشة الإنعاش القلب الرئوي والإختناق، والتعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل الطبي.