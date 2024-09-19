شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن عدد من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن عددٍ من فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني 94، وذلك ضمن جهودها الهادفة لإتاحة الفرصة للمواطنين بالتعبير عن بهجتهم وسرورهم بهذه المناسبة الغالية، وتوفير أماكن ووجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن الاحتفالات ستنطلق، اليوم، بسباق الدراجات الهوائية الذي تنظمه الأمانة بالشراكة المجتمعية مع وزارة الرياضة في ممشى النسيم بمكة المكرمة، في حين ستقام الفعاليات المنوعة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وعلى مدى أربعة أيام، من الساعة الخامسة عصراً وحتى 12 مساءً، حيث ستتضمن برامج ترفيهية ومسابقات وعروض ثقافية وفعاليات للفرق الشعبية والعاب ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة.

وبين المتحدث الرسمي أن الفعاليات موزعة في مواقع مختلفة بمكة المكرمة، ليسهل وصول السكان والزوار إليها، بالإضافة إلى تنوع تلك الفعاليات والفقرات لتتناسب مع كافة الاعمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والبلديات المعنية، من أجل الخروج بعمل ابداعي مميز يعكس مدى أهمية هذه المناسبة الغالية ويواكب التطلعات، ويتسم بتعزيز الحس الوطني وتأصيل حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وأشار إلى أن الأمانة ستُقيم فعاليات ترفيهية للأيتام على ملاعب الأمانة بحي الخالدية، وتنظم سباق الماراثون لتحسين اللياقة البدنية وتعزيز الروح المجتمعية، كما ستنفذ عددًا من البرامج الرياضية، وإقامة احتفالات بحديقة بحرة العامة، والتي تتضمن فرق استعراضية للأطفال وفرق الفنون الفلكلورية الشعبية.