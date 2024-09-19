السعودية | الأمير بندر بن خالد بن فيصل : مضامين الخطاب الملكي تجسد نهج القيادة لتحقيق رفاهية المواطن ورفعة المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بالخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأكد سموه، أن مضامين الخطاب تجسد النهج الواضح الذي تتبعه القيادة لتحقيق رفاهية المواطن ورفعة المملكة عبر رؤية 2030، مع التركيز على الدور المهم للمملكة على الساحة الدولية، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمن عليهما بالتوفيق، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط