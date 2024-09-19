السعودية | وزير الاتصالات: الخطاب الملكي مصدر اعتزاز لكل السعوديين بحاضر الوطن ومستقبله القائم على الابتكارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نوّه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الذي أكد على النهج الراسخ الذي تسير عليه المملكة لتحقيق رفعة المواطن السعودي، وأهمية دورهم في تعزيز تنافسية المملكة باعتبارهم الركائز الأساسية لتحقيق طموحات الوطن.

وقال معاليه : “إن إشارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظه الله” وفخره بإنجازات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، هي وسام على صدر كل العاملين في قطاع الابتكار من باحثين ومبتكرين ورواد الأعمال، ورسالة أن بناء المستقبل قائم على الريادة في العلوم والابتكارات”.

وفي الختام، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره و ازدهاره في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة.

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