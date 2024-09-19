السعودية | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. تخريج (7922) رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم ، حفل تخريج (7922) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، وعسير.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

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