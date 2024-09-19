شكرا لقرائتكم تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 7922 رجل أمن من مدن التدريب بالمناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم ، حفل تخريج (7922) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، وعسير.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.