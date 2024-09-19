شكرا لقرائتكم شرط مهم للحصول على دعم الفواكه في ريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج ريف أنه لابد من وجود مزرعة للاستفادة من الدعم الخاص بالفواكه.

جاء ذلك ردًّا من ريف على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، موضحًا أن الوثائق المعتبرة للبرنامج في حال كانت الأرض إيجار (عقد إيجار موثق- صك ملكية)، وفي حال كانت الأرض ملك المتقدم (شهادة تسجيل موقع زراعي).

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شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.