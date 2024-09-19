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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الأربعاء: إن الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، هي أنه يشترط وجود خلفية بيضاء، وأن تكون صورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، وملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميل، وكذلك أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب.

ويشترط كذلك أن التقاط الصورة بشكل مستقيم وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.