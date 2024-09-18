عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والمراكز التابعة لها ورشة عمل تكاملية، تمحورت حول اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، وتنفيذ الأبحاث والدراسات، وتحسين البنية التحتية وتقنية المعلومات، وذلك بحضور الأمين العام المكلف، الدكتور خالد الشريف، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور عبدالله القاطعي، ومنسوبي الجهتين.

وهدفت الورشة التي انعقدت في مقر «موهبة»، إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الاختصاص المشتركة بين مؤسسة موهبة والهيئة، وبحث سبل الوصول إلى المستفيد النهائي من خلال القنوات المتاحة لكل جهة، من أجل تعظيم القيمة، وزيادة الأثر الإيجابي على مستوى الفرد والمجتمع.

كما ناقشت سبل الاستفادة من الموارد البشرية والتقنية المتوافرة لكلا الجهتين في خدمة الأهداف المشتركة لكل جهة، والعمل على تسخير الإمكانات والشراكات المحلية والدولية لخدمة، وتعزيز المبادرات الإستراتيجية ذات الجوانب المشتركة بين «موهبة» والهيئة.

وخرجت الورشة بجملة من التوصيات، أكدت أهمية دعم المنشآت التعليمية والمدارس لرعاية الموهوبين، وكذلك دعم الممارسين والمعلمين في رعاية الموهوبين والمبدعين، مع التركيز على اكتشاف الطلاب منذ مرحلة الطفولة المبكرة ورعايتهم ودعمهم في المرحلة المقبلة.