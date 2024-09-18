حاضنة للقطاع الوقفي بالمملكة

أطلقت جمعية دعم الأوقاف، «حاضنة الأوقاف» -إحدى مبادراتها المقدمة للقطاع الوقفي بالمملكة سواء للأفراد أو الكيانات في القطاع الخيري-، وذلك برعاية أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان الخيرية، حيث تتمثل في توفير الدعم والتطوير للأوقاف الأهلية من خلال تهيئة (محضن مناسب) يسهم في تسريع نشأة الأوقاف وتطويرها، وتقديم الدعم اللازم لها والخدمات (كمقر للوقف، والمكاتب اللازمة، وتوفير أعمال السكرتاريا، والاتصالات، وقاعات الاجتماعات والضيافة والدعم المحاسبي والقانوني).

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية صالح اليوسف، أن مثل هذه الرعايات للقطاع الخيري تسهم في تحقيق أهدافهم التنموية السامية، وتزيد من مستوى اتساع الخدمات التي يقدمونها بجودة عالية وانتشار أكبر، مشيرًا إلى أن جمعية دعم الأوقاف تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية لهم، حيث أطلقت في وقت سابق العديد من المبادرات نحو تمكين الأوقاف الموجهة للمنظمات الخيرية ولرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل في مسارات رحلة الوقف كافة من الاستشارات، والتمكين المالي للأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وحاضنة الأوقاف، وتطوير أعمال نظار الأوقاف، وتمكين الأوقاف الناشئة.