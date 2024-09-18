أنشطة وفعاليات لنادي الصقور في احتفالات اليوم الوطني

ينظّم نادي الصقور السعودي عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، ضمن جهوده المتعددة لإبراز موروث الصقارة العريق، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السعودية

وستهدف فعاليات النادي، التي سيطلقها في «عود سكوير» بمدينة الرياض خلال أربعة أيام من 20 إلى 23 سبتمبر، إلى التعريف بجهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على موروث الصقارة، ونقلها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن لإقامة فعالية «الدعو»، التي تعد فرصة للمهتمين والزوار من جميع الأعمار للتفاعل المباشر مع الصقور، والتعرف على أنواعها المختلفة، وعرض أبرز الأدوات التي يستخدمها الصقارون في ممارسة هواية الصقارة.

وستشمل فعاليات النادي كذلك تخصيص زاوية للتصوير، تمكّن الزوار من توثيق لحظاتهم مع الصقور، والتقاط الصور التذكارية، مما يعزز من تجربتهم، ويمنحهم فرصة للتعرف على هذا الموروث الثقافي بطريقة تفاعلية ومباشرة.

يأتي هذا الحدث ضمن جهود نادي الصقور السعودي لتعريف الجمهور من جميع الأعمار والاهتمامات بأهمية الصقور، وتسليط الضوء على دورها ومكانتها في الموروث الوطني. كما يشكل الحدث فرصة لتعزيز روح الانتماء للوطن، والاحتفاء باليوم الوطني بطريقة تجمع بين الترفيه والتثقيف.

وأعلن نادي الصقور السعودي عن انطلاق فعالياته للموسم 2024-2025، التي تشمل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بالإضافة إلى كأس نادي الصقور 2024، التي تقام للمرة الأولى في محافظة حفر الباطن، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، وذلك ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًّا وعالميًّا، وصونه ونقله للأجيال القادمة.