نائب أمير مكة يشهد انطلاق اجتماع وكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق

شهد ناب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لوكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق، وملتقى "التكامل الحقوقي"، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة بحضور عدد من الأمراء والمعالي ووكلاء الإمارات.

واطّلع نائب أمير منطقة مكة، على إنجازات ومبادرات وكالة الحقوق بإمارة المنطقة والإسهام في تنمية المنطقة وخدمة قاطنيها، منها البرنامج التوعوي "كن واعيًا" للحد من انتشار المخدرات وأضرارها، ومشروع "نفذ" الذي يهدف لضمان الأحكام الجزائية بالشكل المطلوب، وتدشين عدد من المنصات الإلكترونية منها (قضايا القتل، استمارات الزواج، واقعة وإشعار)، ومبادرة مكة آمنة ومطمئنة.

وتجول الأمير سعود بن مشعل في المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه وزارة الداخلية ممثلة في (الشرطة، الأحوال المدنية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات)، وجامعات المنطقة (دار الحكمة، جدة، الطائف، الملك عبد العزيز، أم القرى)، إضافة إلى جمعية (كفى)، وهيئة حقوق الإنسان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحامين.