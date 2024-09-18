تدشين مبادرتي منشآتنا الخضراء ويوم في مهنة بالمعهد الصناعي بتثليث

وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع حضور محافظ محافظة تثليث ومدراء الجهات الحكومية لحفل التدشين موضحاً أن مبادرة "منشآتنا الخضراء" تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وعمليات التشجير في الساحات الخارجية بالمنشآت التدريبية بالمنطقة، وتعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى تشجيع متدربي ومتدربات التدريب التقني والمهني بالمنطقة على المشاركة الفعالة في العمل التطوعي والمساهمة في المحافظة على البيئة , أما مبادرة "يوم في مهنة" فتهدف إلى تزويد طلاب التعليم العام بمهارات تقنية ومهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال استضافة طلاب المرحلة المتوسطة ليوم كامل في المعاهد الصناعية الثانوية وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ليوم كامل في الكليات التقنية, وإقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخل المدارس المتوسطة والثانوية بمنطقة عسير على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرات خلال العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ في كافة محافظات ومراكز المنطقة.
كما قدم شكره وتقديره لمدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية التقنية بتثليث ولفريق العمل بالمعهد وفرع الكلية على تفاعلهم السريع في تفعيل مبادرات الإدارة.
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