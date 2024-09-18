شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع شركة جعفر صباغ للاستشارات الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية العمارة والتخطيط، مذكرة تفاهم مع شركة جعفر عبدالرحمن صباغ للاستشارات الهندسية، وذلك يوم الأربعاء 15 ربيع الأول 1446هـ، في قاعة مجلس الجامعة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، فيما مثّل الكلية نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي وعميد كلية العمارة والتخطيط المكلف، الدكتور محمد بن أحمد العمودي. من جانبه، مثّل الشركة الأستاذ الدكتور جعفر بن عبدالرحمن صباغ، بصفته المالك والمدير العام.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، حيث تهدف إلى تحديد الأطر العامة التي من شأنها تحقيق مصالح وأهداف مشتركة في مجالات عدة، تشمل التصميم والتخطيط والدراسات الهندسية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات متخصصة.

كما تسعى المذكرة إلى استكشاف فرص العمل المشترك في مشاريع التصميم والتخطيط، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجالات التدريب والتطوير.

ويتضمن التعاون أيضًا دعم ورعاية معامل النمذجة والتصنيع الرقمي في كلية العمارة والتخطيط.

وتعتبر شركة جعفر صباغ من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية، حيث تتميز بخبرات طويلة وكفاءات متخصصة وسمعة مهنية مرموقة.

من جهتها، تعنى كلية العمارة والتخطيط بتقديم برامج تعليمية شاملة في مجالات العمران والتخطيط والتصميم، وتضم أربعة أقسام رئيسية، وهي: العمارة، علوم البيئة، التخطيط الحضري والإقليمي، والجيوماتكس.