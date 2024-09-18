شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى مقر مجلس الشورى لافتتاح أعمال الدورة التاسعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل قبل قليل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مجلس الشورى لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى .

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يُلقي ولي العهد اليوم الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى .