شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بتركيا تعلن نقل مواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي لعلاجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا عن نقل مواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي لعلاجها .

وتم نقل مواطنة بواسطة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة ليتمّ علاجها فيها.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة “إكس”: تم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ونرجو للمواطنة الشفاء العاجل.