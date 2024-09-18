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سفارة المملكة بتركيا تعلن نقل مواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي لعلاجها

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة العربية لدى تركيا عن نقل مواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي لعلاجها .

وتم نقل مواطنة بواسطة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة ليتمّ علاجها فيها.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة “إكس”: تم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ونرجو للمواطنة الشفاء العاجل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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