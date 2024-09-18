شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح على نجران وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، حبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً. رياح شديدة على تبوك ونبّه المركز بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياح شديدة، على الوجه، وأملج، والبدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 6 مساءً.‏

