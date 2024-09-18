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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس جمهورية القُمر المتحدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإننا إذ نعرب عن إدانتنا لهذا الاعتداء ورفضنا لجميع أشكال العنف، لنتمنى لكم الشفاء العاجل، والقيام بمهامكم لتحقيق ما يطمح إليه شعبكم وبلدكم الشقيق “.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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