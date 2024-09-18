السعودية | 8 مخالفين بقبضة الأمن ضمن جهود مكافحة المخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمكنت الجهود الأمنية خلال الساعات الماضية من ضبط عدد من مروجي المخدرات ومهربيها في عدة مناطق؛ إذ قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم 225 كيلوجرامًا من نبات القات.

وضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطنًا في القصيم؛ لترويجه مادتي الأمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما تم إحباط تهريب 46 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، عبر الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه 5.6 ألف قرص من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين المضبوطين، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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