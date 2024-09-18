شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وعواصف رعدية في منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على إثرها الأرض. المركز الوطني للأرصاد ونبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وعسير خلال ساعات الصبح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.