- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وبوروندي.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية بوروندي والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر 2024 م.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 1710 مرضى، وتوزيع 523 نظارة طبية، وإجراء 167 عملية جراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 21 طفلاً مصاباً بأورام سرطانية.
ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 1710 مرضى، وتوزيع 523 نظارة طبية، وإجراء 167 عملية جراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.
المشروع الطبي التطوعيدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي للأورام وأورام الدم للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 سبتمبر 2024م، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 21 طفلاً مصاباً بأورام سرطانية.
ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.